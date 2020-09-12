محافظ أسيوط يعلن استكمال أعمال رصف وتطوير شوارع حي شرق

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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استكمال أعمال رصف وتطوير شارع النميس والشوارع الرئيسية بحي شرق أسيوط، فضلاً عن استكمال أعمال تجميل وتطوير ورصف وتسوية الشوارع وإعادة رصف وكشط المطبات بالطرق الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق مناسبة تربط قرى ومراكز المحافظة؛ لتسهيل الحركة المرورية وتقليل الحوادث المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف وصيانة الكباري، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر2030.

وتابع المهندس أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط أعمال رصف وتطوير شارع النميس بحي شرق بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والإشتراطات الهندسية ومعايير الجودة والجداول الزمنية المقررة، وذلك تحت إشراف المهندس أسامة أحمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة والمهندس محمد جمال نائب مدير مشروع وحدة الرصف.

وكان محافظ أسيوط، قد تفقد عدة مرات أعمال تطوير ورصف شارع الثورة وكورنيش النيل وشوارع حي شرق وغرب لمتابعة أعمال الرصف الجاري تنفيذها وتركيب البلدورات ودهانها وتوسعة الشارع؛ لتسيير الحركة المرورية ومنع الاختناقات مع الاحتفاظ بمساحة مناسبة للرصيف المخصص لسير المارة.

وأكد على استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لأعمال الرصف بمراكز وقرى المحافظة، طبقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات، التي قد تواجه مثل هذه المشروعات التنموية التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والنهوض بمشروعات البنية الأساسية والمرافق من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق والمحاور المرورية بها.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة والأحياء ورؤساء المراكز والقرى وإدارة المرور بالمحافظة ومديرية الطرق؛ لتنفيذ أعمال إزالة وكشط طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة ووضع طبقة الأسفلت الجديدة ورفع كفاءة الطرق وإزالة الحفر والقطع العرضي والطولي بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة للمارة والسيارات وتسهيل حركة المرور والتنقل.