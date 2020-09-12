مظاهرات في مدن ألمانية اليوم احتجاجا على القيود الحكومية بسبب كورونا

ينظم الكثير من الألمان مظاهرات جديدة، اليوم السبت، في العديد من المدن الألمانية احتجاجا على إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت إدارة مدينة فيسبادن بولاية هيسن وسط ألمانيا، إن الاحتجاجات سيشارك فيها حوالي ثلاثة آلاف شخص.

وفي هانوفر، يتظاهر حوالي 2000 شخص ضد الإجراءات ومن المتوقع أن تجتذب مظاهرة مضادة في نفس المدينة 1600 شخص، وينظم هذه المظاهرة اتحاد النقابات الألمانية بالمدينة- وتحمل المظاهرة شعار "من أجل حماية الصحة وضد نظرية المؤامرة".

وكان من المقرر تنظيم احتجاج آخر يشارك فيه ما يصل إلى 5 آلاف شخص في ميونخ، لكن السلطات أصرت على تنظيم تجمع أصغر يضم ألف شخص في مساحة أكبر مما كان مخططًا له في الأصل من قبل المنظمين.

وقررت محكمة بافارية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت السماح بمسيرة محدودة عبر المدينة يشارك فيه 500 متظاهر، بعدما كانت السلطات قد حظرتها في وقت سابق.