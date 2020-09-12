تنطلق الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليج» اليوم السبت والتي سيغيب عنها كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، حيث تأجلت مباراتهما بسبب مشاركتهما في أوروبا، لكنها ستشهد مواجهة مثيرة بين ليفربول حامل اللقب والعائد للأضواء، ليدز يونايتد.

وسيستريح عملاقا مانشستر هذا الاسبوع من المنافسة بسبب مشاركتهما في المنافسات الأوروبية الموسم المنصرم، حيث بلغا الأدوار الأخيرة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

أنفيلد مختلف.. وليدز كذلك

لكن الجولة ستشهد مشاركة حامل اللقب، ليفربول، الذي سيستهل حملة الدفاع عن الكأس أمام ليدز يونايتد ومدربه مارسيلو بييلسا في ملعب آنفيلد.

وسيكون آنفيلد مختلفا هذه المرة بكل تأكيد، حيث ستغيب الجماهير عن مدرجاته وكذلك هتافها المعروف «لن تسير وحدك أبدا»، وستكون هذه فرصة لمعرفة إذا كان لاعبو «الريدز» سيتأثرون أم لا بغياب أنصارهم، خاصة بعدما تراجع أداؤهم الموسم الماضي عقب ضمانهم التتويج باللقب بعد غياب دام 30 عاما، حيث سيتعين على الفريق أيضا إثبات أنهم لاتزال لديهم الرغبة في حصد المزيد من الألقاب والاستمرار في المنافسة مع مانشستر سيتي الذي يواصل تعزيز صفوفه للعودة إلى منصات التتويج.

وحافظ المدرب الألماني يورجن كلوب على نفس هيكل الموسم الماضي، معززا مركز الظهير الأيسر، حيث سيعود للبحث عن المجد، في عام آخر مع «الريدز».

لم يتغير الأمر نفسه لبييلسا مع ليدز، حيث أكد المدير الرياضي فيكتور أورتا تفضيله لنفس مجموعة الموسم الماضي، مع ضم صفقات هامة مثل الإسباني رودريجو مورينو.

وسيسعى ليدز بكل تأكيد لإثبات حضوره بتحقيقه لنتيجة إيجابية في أول مباراة له بالبريميير ليج بعد 16 عاما من الغياب.

آرسنال.. من أجل دفعة معنوية جديدة

كما سيزور آرسنال معقل الصاعد حديثا للأضواء، فولهام، في ملعب كرافين كوتاج، في مباراة تبدو معقدة لـ«الجانرز» خاصة وأن المنافس مثل عقبة له في آخر صعود له إلى البريميرليج ويراهن على تعزيز دفاعاته للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره لضمان البقاء.

أما آرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا فقد استهل الموسم الجديد بالفعل بانتصار بركلات الترجيح على ليفربول في الدرع الخيرية «السوبر المحلي)، ويحتاج لانتصار يستهل به مشواره لإعطائه دفعة من أجل ضمان احتلال مركز متقدم يؤهله للمشاركة أوروبيا الموسم المقبل.

توتنهام وإيفرتون.. المخضرمان وجهًا لوجه

كما ستشهد الجولة مواجهة أخرى مثيرة بين توتنهام هوتسبر بقيادة المدرب جوزيه مورينيو وإيفرتون بقيادة كارلو أنشيلوتي، المدربين السابقين لريال مدريد وتشيلسي.

وستكشف المباراة عما إذا كان توتنهام قادرا على مواصلة أدائه القوي الذي ظهر في أواخر الموسم المنصرم، أم أن إيفرتون سيظهر بشكل مختلف بعد صفقاته القوية هذا الصيف.

ففريق «التوفيز» تعاقد مع آلان، خاميس رودريجيز، دوكوري، وستكون مهمة أنشيلوتي هي طريقة استخدامهم بشكل جيد لعلاج الثغرات التي ظهرت في الموسم الماضي.

تشيلسي.. الاختبار الأول للميركاتو الناري

وستختتم الجولة الاثنين المقبل بمواجهة أولى لتشيلسي جديد أمام برايتون آند هوف ألبيون، رغم أن المباراة لن تشهد دفعه بعدد من الوجوه الجديدة لهذا العام، حيث إن حكيم زياش، بن تشيلويل وتياجو سيلفا ليسوا في أفضل حال للعب.

بينما ستكون المواجهة فرصة جيدة لرؤية المهاجم الألماني تيمو فيرنر في البريميرليج، بعد تسجيله لأول أهدافه مع «البلوز» في وديات خلال فترة الإعداد للموسم