وفاة 9 أشخاص بينهم طفلان من قرية واحدة بالمنيا في حادث تصادم

استقبلت مستشفي سمالوط النموذجي، شمال محافظة المنيا، منذ قليل، جثمان 9 أشخاص تم مصرعهم آثر وقوع حادث آليم في مدخل محور نهر النيل، ناحية قرية السرارية، بمركز سمالوط، وتم ايداع الجثامين بالمستشفى تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد عبد التواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بمصرع كلا من ( حازم هشام محمد اسماعيل 30 سنه و مكه هشام محمد اسماعيل 4 سنوات و فايز محمود ذكي 35 سنه وعلاء محمود ذكي 40 سنه وحشمت محمد اسماعيل 75 سنه وجمال محمد كمال 10 سنوات وطه محمد اسماعيل وفائي حشمت محمد إسماعيل 52سنه، ورجبية عبد المطلب محمد 41 سنه، وذلك آثر اصطدام خلاطة تحمل رقم3971 مع سيارة بيجو تحمل رقم 8273 .

تم ايداع الجثامين بمشرحة مستشفي سمالوط النموذجي، تحت تصرفات النيابة العامة، وجاري تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة.