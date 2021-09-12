جوتيريش: العالم يمر بـ«بلحظة محورية» وعليه تجنب الأزمات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن العالم يتحرك في الاتجاه الخاطئ ويواجه "لحظة محورية"، ما ينذر بانهيار النظام العالمي.

وقال إن العالم يتعرض لـ"ضغوط هائلة" على كل الجبهات تقريبا، وكانت جائحة كوفيد -19 بمثابة صيحة للاستيقاظ، بإبرازها فشل الدول في التجمع واتخاذ قرارات مشتركة لمساعدة الجميع في مواجهة حالة طوارئ عالمية تهدد الحياة.

وأضاف أن هذا "الشلل" يمتد إلى ما هو أبعد من كوفيد-19 إلى الإخفاقات في معالجة أزمة المناخ و"حربنا الانتحارية على الطبيعة وانهيار التنوع البيولوجي وانعدام المساواة" الذي يقوض تماسك المجتمعات، والتقدم التكنولوجي "دون ضوابط تحمينا من عواقبه غير المتوقعة".

وأشار إلى تزايد الفقر والجوع وانعدام المساواة بين الجنسين بعد عقود، والمخاطر الشديدة على حياة الإنسان والكوكب من الحرب النووية وانهيار المناخ، وما يسببه انعدام المساواة والتمييز والظلم من احتجاجات في الشوارع، "في حين أن نظريات المؤامرة والأكاذيب تغذي الانقسامات العميقة داخل المجتمعات".