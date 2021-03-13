الجزايرلي: غرفة الصناعات الغذائية تدعم جهود منصة «جسور» للترويج للمنتجات

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أول ندوة إلكترونية بالتعاون مع شركة "جسور" (النصر للتصدير والاستيراد سابقا)، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، للتعريف بالكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية، الذي تم إطلاقه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بحضور مساعد وزير قطاع الأعمال العام ومسؤولي تطوير الأعمال والخدمات اللوجستية بالمنصة، وعدد كبير من ممثلي الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.



وقال أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الندوة تأتي إطار حرص الغرفة على الشراكة والتعاون مع شركة "جسور" في جهودها المبذولة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن الغرفة على استعداد تام لتقديم الدعم الفني اللازم لأعضائها للتعريف بالمنصة والاستفادة من كل الخدمات المقدمة بهدف خلق الفرص الاستثمارية والتجارية ونفاذ أكبر للمنتجات الغذائية للأسواق الواعدة والمستهدفة في خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.



وأوضح أن التجارة الإلكترونية من أهم الآليات والاتجاهات الترويجية الحديثة للمنتجات المصرية، وتوحيد الجهود للتغلب على التحديات اللوجيستية التي تواجه التصدير والتجارة البينية مع العالم، وخاصة في أسواق إفريقيا وأمريكا الجنوبية، نظرا لارتفاع تكاليف الشحن ومخاطر التجارة وتأمين الصادرات وبالتالي تعبر وسيلة تسويق جيدة لتوصيل الصناعات الغذائية ونفذها بشكل أكبر إلى الأسواق في العالم.



وأوضح فريق عمل منصة جسور -خلال الندوة- خطوات التسجيل والإنضمام للمنصة، مؤكدين أن عرض المنتجات في الكتالوج الإلكتروني مجانا ويقتصر على المنتجات المصرية المصنعة في مصر ولا يطبق على الشركات التجارية التي تستورد المنتجات نهائية الصنع لإعادة تصديرها.



وأشار إلى توفير أقصى حماية للعملاء والتحقق من جدية الطلبات والطرف الآخر، حيث يشمل تسجيل الشركات الأجنبية من المستوردين في كتالوجات الأفرع في الخارج، وتقوم فرق العمل بكل دولة بعمليات التأكد من صحة وسلامة المنتجات وجدية التعامل والمستندات القانونية وغيرها، كما تم شرح كيفية تسجيل الشركات بالكتالوج الإلكتروني والدخول إلى المنصة الإلكترونية وكيفية الاطلاع على الفرص التصديرية وإجراء طلب استيراد الخامات، بجانب الخدمات اللوجستية وتأمين البضائع ضد مخاطر التجارة والتصدير.



وأفادت داليا تادرس، مساعد وزير قطاع الاعمال العام، أثناء الندوة، بأنه يتم حاليا توسيع الشبكة المصرفية لضمان العمليات المالية والالتزامات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير وتوفير الخدمات التأمينية المتعلقة بضمان الصادرات.



وقال محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، إن الغرفة ستوفر الدعم اللازم من خلال كل وسائل الاتصال لديها لضمان التمثيل الجيد لقطاع الصناعات الغذائية وانضمام أكبر عدد من الشركات الأعضاء للتسجيل وعرض منتجاتهم في المنصة، حيث يعد القطاع من أهم القطاعات الصناعية والتصديرية.



وأشار إلى التواصل المستمر للغرفة في بناء شراكة قوية مع منصة جسور ومقدمي الخدمات المصرفية واللوجستية والتأمينية لضمان تعريف أعضاء الغرفة بكل الخدمات المقدمة وضمان استفادتهم الاستفادة القصوى منها.