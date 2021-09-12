المراكز الإفريقية: إجمالي حالات كورونا بالقارة تتخطى 8 ملايين إصابة

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، تخطي إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 8 ملايين إصابة و202 ألف وفاة، فيما بلغ اجمالي المتعافين 7 ملايين و302 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.

وأظهرت أحدث احصائيات صادرة عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل نسبة التطعيم 3.18% من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 5.12% من سكان القارة، بينما حصل 2.96 % على جرعتين، كما تم توزيع 70 مليون جرعة لقاح على الدول الأعضاء، موضحة أن المغرب قام بتحصين 47 % من السكان، بينما سجلت جنوب أفريقيا 24.3 %، وبلغت زيمبابوي 16.5%.

وتعتمد إفريقيا على بلدان أخرى في الحصول على 99% من إمداداتها من اللقاحات، بينما يهدف الاتحاد الأفريقي والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى إنتاج 60% من اللقاحات في إفريقيا محليًا بحلول عام 2040، وقد حدد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا رواندا والسنغال وجنوب إفريقيا كمراكز إقليمية محتملة لتوفير اللقاحات قاريا.

في غضون ذلك، أوصت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان، الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.

وفي سياق آخر، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا، توزيع أكثر من 13 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في أعقاب ارتفاع وتيرة الإصابات في البلاد التي تبلغ يوميا 10 آلاف إصابة تقريبا.

وذكرت وزارة الصحة الجنوب إفريقية - في بيان - أنها وزعت 251 ألف لقاح مؤخرا ليرتفع إجمالي اللقاحات إلى مليون و312 ألف لقاح تم توزيعهم.

وذكرت أن عدد البالغين الذين تم تطعيمهم بالكامل حتى الآن بلغ 632 ألف شخص ما بين جرعات من لقاحي جونسون وفايزر، موضحة أنه وفق إحصائيات المعهد الوطني للأمراض المعدية أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 2 مليون و797 ألف شخص منذ بدء الجائحة.