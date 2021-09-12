أداء متباين لمؤشرات البورصة في أولى جلسات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع وسط نشاط نسبي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات، قابلها عمليات بيع انقائية لجني الأرباح على الأسهم الكبرى والقيادية، في إطار عملية إعادة هيكلة المحافظ المالية التي تشهدها السوق، تمهيدا لانطلاقة قوية للأسهم في الربع الأخيرة من العام.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 723.68 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت أكثر من ملياري جنيه، تضمنت 1.1 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" على تراجع هامشي بلغت نسبته 0.17 في المئة ليبلغ 11036.93 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.35% مسجلا 2846.74 نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.99% مسجلا 3832.99 نقطة.