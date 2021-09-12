مدينة شنغهاي الصينية تلغي معظم رحلاتها الجوية غدا بسبب إعصار تشانثو

من المقرر أن يتم إلغاء جميع الرحلات في مطار بودونج الدولي بمدينة شنغهاي الصينية بعد الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي من يوم غد الاثنين بسبب الإعصار تشانثو ، وفقا لما جاء في إعلان صادر عن هيئة مطار شنغهاي.



وسيتم إلغاء جميع الرحلات في مطار هونجياو في غرب المدينة بعد الساعة 3 بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وفي وقت سابق اليوم الأحد قالت حكومة شنغهاي إنها ستغلق جميع رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بعد ظهر الاثنين والثلاثاء بسبب الإعصار.



كما تستعد الموانئ في الصين لمواجهة تأثيرات الإعصار تشانثو.