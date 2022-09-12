باكستان تأمل في مساعدة المجتمع الدولي لها في مواجهة الدمار

أعرب رئيس وزراء إقليم السند الباكستاني مراد علي شاه، اليوم الأحد، عن أمله في أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدعوة المجتمع الدولي إلى مساعدة باكستان في مواجهتها للدمار بعد تعرضها للفيضانات غير المسبوقة.

وأشار مراد علي شاه في تصريحات إعلامية، إلى زيارة جوتيريش للمناطق المتضررة من الفيضانات، وقال إن "الأمين العام للأمم المتحدة شهد شخصيا الدمار الناجم عن الفيضانات والأمطار في باكستان خاصة في السند وبلوشستان"، وفقا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف المسؤول الباكستاني: "في جلسة الأمم المتحدة المقبلة سيتم مناقشة الأزمة الإنسانية في باكستان، وأنا متأكد من أن المجتمع الدولي سيساعدنا في مواجهة الوضع وإعادة تأهيل المتضررين".

وذكر مراد علي شاه أن الفيضانات أسفرت عن نزوح أكثر من مليون ونصف المليون شخص، منهم أكثر من 600 ألف انتقلوا إلى المخيمات، موضحا أنه طلب من جوتيريش المساعدة في توفير الخيام والأدوية.