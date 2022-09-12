يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما توقع الخبراء أن يكون طقس اليوم معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما تنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 25

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 24

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 34 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

شلاتين 38 28

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 24

وادى النطرون 34 24

مطروح 30 24

السلوم 31 24

سيوة 35 21

العريش 32 24

رفح 32 23

الطور 33 25

كاترين 32 20

رأس سدر 36 24

نخل 33 18

طابا 33 25

نويبع 36 26

حلايب 36 26

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 36 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 34 23

بني سويف 35 23

المنيا 35 24

أسيوط 36 23

سوهاج 37 24

قنا 41 27

الأقصر 41 26

أسوان 41 28

الوادى الجديد 38 25

أبوسمبل 40 27

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 26