بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين وتفجر قاربا قبالة شواطئ خان يونس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقلت بحرية الاحتلال، صباح اليوم الأحد، اثنين من الصيادين، وفجرت قاربهم قبالة شواطئ خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد مسئول لجان الصيادين زكريا بكر، اعتقال أربعة صيادين داخل بحر مدينة خانيونس من قبل زوارق الاحتلال الحربية عرف منهم: عبد العال حمادة النجار، وفؤاد نعمان النجار.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال فجّر القارب بعد اعتقال الصيادين. وتمنع إسرائيل العمل ببحر غزة ودمرت خلال الحرب معظم قطاع الصيد.

ويواصل جيش الاحتلال، خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 65 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأدّت الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى استشهاد ثمانية مواطنين.