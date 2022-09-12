مستقبل وطن ينظم مؤتمرا عن التغيرات المناخية بحضور رئيس الشيوخ

نظمت أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن، مساء الأحد، مؤتمرا تحت عنوان "التغيرات المناخية المخاطر، في رحاب جامعة بدر بالقاهرة (BUC)، عبر إقامة 7 حلقات نقاشية تناولت أثر التغيرات المناخية على قطاعات الصحة والسياحة والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتحديات البقاء.

كما عقدت جلسة ختامية بلورت توصيات المؤتمر والتي تعد بمثابة "لبنة أساسية حول مخاطر التغيرات المناخية وحلولها المقترحة".

وحضر المؤتمر، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، والمستشار علاء الدين فواد وزير شؤون المجالس النيابية، والنائب أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، والدكتور حسن القلا رئيس مجلس الأمناء والنائب محمد ماهر "أمين الحزب بالقاهرة"، ونخبة من الأكاديميين، والخبراء والمتخصصين، وعدد كبير من أعضاء الحزب، والشباب والمهتمين بقضايا المناخ، إضافة إلى حضور الدكتورحسن القلا رئيس مجلس جامعة بدر.

وقام الدكتور محمد سليمان وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، ومقرر عام المؤتمر بعرض التوصيات التي أثمر عنها المؤتمر في المجالات المختلفة، ومن أبرزها؛ توفير الدعم المالي الملائم لتمويل المشروعات البحثية في مجالات التنمية المستدامة وبحوث تخفيض درجة حرارة الأرض، بجانب إدراج مفاهيم التربية البيئية في المحتوى التعليمي و بشكل الزامي للتعليم الأساسي و الجامعي.

وتابع:"تخفيض تكلفة تمويل المشروعات الصناعية الخضراء والتوسع في الإقراض للمشروعات التي تراعي البعد البيئي ومنح منتجاتها امتيازات تداولها داخل الأسواق المصرية، وإعلاء مفاهيم المستشفيات الخضراء وتعزيز الصحة و الكود البيئي في الاعتماد الطبي للمؤسسات الصحية".

واستكمل:" استخدام نظم زراعية متطورة لتقليل معدلات التصحر و تعميم خريطة للأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية، وإيجاد منصة مشتركة بين علماء المناخ لتداول البيانات والمعلومات حول التغيرات المناخية".

واستطرد :" دعم المشروعات التي تهدف الى حماية المناطق الساحلية والمنتجعات والشواطىء والمحميات الطبيعية والحفاظ على النظم الصحراوية لتنفيذها بهدف تحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وضع آليات وإجراءات تهدف الى حماية الأثار المصرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على تراثنا الحضارى العالمى".

ومن أبرز الحضور في محور الصحة الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، و الدكتور أحمد مخلوف عميد كلية الطب بجامعة بدر، والدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.

وفي محور التنمية المستدامة كان أبرز الحضور الأستاذ الدكتور فريد محرم عميد كلية إدارة الأعمال جامعة بدر والدكتور الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وفي محور الاقتصاد الأخضر كان أبرز الحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الدكتورعمرو الاتربي نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي جامعة بدر، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، والدكتور مجدي علام مستشار برنامج الأمم المتحدة لتغير المناخ .

وفي محور الزراعة الدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الاسبق مستشار وزير الزراعة، الدكتور محمود فهمي نائب رئيس الجامعة للبحوث العلمية بجامعة بدر، ‏ الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وأمين المهنيين بأمانة القاهرة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي محور السياحة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور أيمن الشيوي عميد كلية السينما والمسرح بجامعة بدر، والنائب أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب.

وفي محور الصناعة النائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ‏والدكتور أحمد وحيد عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر، والنائب محمد المنزلاوى أمين الصناعة بامانة القاهرة حزب مستقبل وطن وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، والمهندس حسام عفيفي رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة للكهرباء .

كما حضر تحديات البقاء ، الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر والدكتور حسين محمود عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر والدكتور سامي نصار عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة بدر ‏، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتورفوزي تركي رئيس جامعة بدر بالقاهرة.