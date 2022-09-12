ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقمح

استردت أسعار العقود الآجلة للقمح خسائرها المبكرة، وارتفعت خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد انتقاد مسؤول روسي لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي وقعته روسيا وأوكرانيا وتركيا في أواخر يوليو الماضي.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن ألكسندر جورشكو نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن بعض بنود الاتفاق تحتاج إلى مراجعة، وأنها غير صالحة تماما في هذه اللحظة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الانتقادات تضاف إلى انتقادات وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاتفاق في الأسبوع الماضي، مما يثير الغموض حول إمكانية تجديد الاتفاق بعد انتهاء فترته الأولية المقررة وهي 120 يوما.

وارتفعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو للسلع اليوم بنسبة 0.5% إلى 735ر8 دولار للبوشل، بعد تراجعه في صباح اليوم بنسبة 1.6%. وسجلت أسعار القمح ارتفاعا مطردا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وهي أطول فترة ارتفاع مستمرة منذ نوفمبر الماضي.

كما ارتفع سعر فول الصويا، في حين سجل سعر الذرة تغيرا طفيفا.