وكيل التعليم ببورسعيد يؤكد تنظيم العمل الإداري بين المدارس والإدارات

عقد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا استهدف مديري عموم ديوان المديرية ومديرى الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية.
جاء ذلك بحضور أحمد والي وكيل مديرية التعليم، والمهندس أيمن المرساوي مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببورسعيد، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.
وأكد حسن، خلال الاجتماع، حتمية تنظيم العمل الإداري بين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، وعدم السماح بالتجاوز وتخطى قيادات الإدارات التعليمية ومخاطبة ديوان المديرية مباشرة إلا من خلال مدير الإدارة التعليمية.
وكلف مديري الإدارات التعليمية بالحفاظ على التسلسل الوظيفي وعمل ملفات مجمعة بالمكاتبات الإدارية الواردة من المدارس لعرضها عليه، وكذلك عدم مخاطبة المدارس أو الإدارات التعليمية لأي جهة خارج المنظومة التعليمية، إلا عن طريق الإدارات المختصة بديوان المديرية بعد العرض المباشر عليه.