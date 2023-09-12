 القبض على المتهم بذبح شقيقته في بورسعيد: كنت رافض خطوبتها وكانت بتعاملني وحش - بوابة الشروق
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القبض على المتهم بذبح شقيقته في بورسعيد: كنت رافض خطوبتها وكانت بتعاملني وحش

مصطفى عطية:
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 2:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 2:43 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبط شخص فور ارتكابه واقعة قتل شقيقته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من الأهالى بوجود شخص ممسكا سلاح أبيض "سكين بها آثار دماء" ومحاولتهم الإمساك به.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه، وعُثر بحوزته على 2 سلاح أبيض مطواة وسكين، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم أقر بقتل شقيقته لخلافات بينهما واعتراضه على خطبتها ومعاملتها السيئة له.

وعثر على المجنى عليها بأحد العقارات بدائرة القسم، وبها جرح ذبحى وطعنى، وتم نقل جثمانها إلى المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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