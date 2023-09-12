أعربت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن تضامنها الكامل مع الشعب الليبي في محنته عقب مقتل أكثر من ألفي شخص في ليبيا بعد أن تسببت العاصفة دانيال في فيضانات مدمرة اجتاحت أحياء بأكملها ودمرت منازل في عدة بلدات ساحلية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، إن فرنسا أحيطت علمًا ببالغ الأسى بالتداعيات الوخيمة التي خلفتها عاصفة "دانيال" التي ضربت شمال شرق ليبيا، وأسفرت عن آلاف الضحايا والجرحى، وتتقدم فرنسا بتعازيها إلى عائلات الضحايا وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب الليبي في هذه المحنة.

كما أكدت أن فرنسا تعرب عن استعدادها لتلبية طلبات الدعم التي ستتقدم بها السلطات الليبية وتحشد كل السبل من أجل توفير المساعدات بشكل عاجل للسكان المتضررين، دعمًا للجهود الليبية المبذولة ميدانيًا وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأدت السيول الناجمة عن عاصفة عاتية إلى انهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة "دانيال"، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص الثلاثاء، فيما أفادت آخر حصيلة لجهاز الطوارئ الليبي الثلاثاء أن 2300 شخص على الأقل لقوا حتفهم.

وبحسب مسئولين في شرق ليبيا، انهار السدان الرئيسيان على نهر وادي درنة الصغير ليل الأحد الإثنين ما تسبب في انزلاقات طينية ضخمة دمرت جسورًا وجرفت العديد من المباني مع سكانها.