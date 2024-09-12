أكد الفلسطيني محمود وادي، لاعب نادي بيراميدز السابق، أن الفلسطينيين يمارسون كرة القدم ليس لمجرد اللعب ولكن من أجل قضيتهم وإثبات أنهم شعب يحب الحياة.

قال محمود وادي في تصريحات لبرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»،:" كل الكلمات تعجز عن وصف الوضع الذي يعيشه أهلنا في فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية".

أضاف:" بالنسبة لأهلي فإنهم بخير وقمت بنقلهم إلى مصر قبل أن تتم عملية اجتياح رفح".

تابع:" نتمنى أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت.. والوضع أسوأ مما نتخيل وهناك مجازر يومية تحدث في قطاع غزة".

أشار وادي:" في بداية الحرب كان هناك تفاعل من العالم كله ولكن بدأ التفاعل يقل قليلًا ولا أقول الناس بدأت تتناسى ولكن اعتادت الوضع، والمظاهرات والتنديدات لم توقف الحرب على غزة".

واصل وادي:" فقدت ابن عمي وأعز أصدقائي خلال تلك الحرب، وأكثر من 21 فردًا من عائلتي استشهدوا وبيتنا تم تدميره بكل ذكرياته".

وحول التحرك الفلسطيني لإيقاف إسرائيل في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، قال محمود وادي:" اتحادنا الفلسطيني بقيادة الفريق جبريل الرجوب لم يدخر جهدًا في مجابهة إسرائيل رياضيًا وبطلب حرمان إسرائيل من التمثيل الدولي، لكن الأمور تسير إلى عدم اتخاذ قرار في هذا الصدد".

أتم:" نلعب كرة من أجل القضية ونثبت أننا شعب نحب الحياة ونلعب من أجل الحياة رغم ما يحدث في غزة".