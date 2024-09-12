 فضيحة بالكنيست.. توزيع صورة ورسائل جنسية لنائب من حزب نتنياهو - بوابة الشروق
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فضيحة بالكنيست.. توزيع صورة ورسائل جنسية لنائب من حزب نتنياهو

وكالات
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 3:26 م | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 3:26 م

قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، اليوم الخميس، إن أعضاء في الكنيست وصلتهم عبر البريد الإلكتروني صورة ورسائل "جنسية" لزميلهم في البرلمان من حزب "الليكود" حانوخ ميليفيتسكي.

ويقود حزب الليكود (يمين) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه محاكمة بتهم فساد عطلتها حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت هيئة البث: "يُزعم أنه تم توزيع صورة ومراسلات ميليفيتسكي السرية الخميس في رسائل بريد إلكتروني وصلت إلى أعضاء بالكنيست، بينما يقول هو إن الصورة والمراسلات قديمة وملفقة".

كما قال إن "الصورة والمراسلات نفسها أُرسلت قبل أكثر من عامين إلى مئات الأشخاص الذين أعرفهم، وبينهم أفراد أسرتي، لغرض إيذائي"، وفقا لوكالة الأناضول.

من جهتها، قالت القناة "12" العبرية (خاصة) إن "صورة عارية ومراسلات جنسية لعضو الكنيست ميليفيتسكي وصلت إلى نواب في الكنيست عبر البريد الإلكتروني".

وتابعت: "تلقت مكاتب (لنواب) في الكنيست مؤخرا رسائل بريد إلكتروني من عنوان بريد إلكتروني مجهول تحتوي على تفاصيل محرجة وصورة عارية لميليفيتسكي".

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