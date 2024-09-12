إعلام عبري: قائد وحدة الاستخبارات 8200 يستقيل من منصبه

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنّ قائد وحدة الاستخبارات 8200 اللواء يوسي شارييل، أبلغ رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، باستقالته من منصبه، وذلك وفقًا لما أوردته قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

ومطلع الشهر الجاري، أشار موقع «والا» العبري، بأن قائد الوحدة 8200، أكبر وحدة لجمع المعلومات في الجيش الإسرائيلي، العميد يوسي شاريئيل، ينوي الإعلان عن انتهاء مهامه في الأسابيع المقبلة.

ولفت إلى أن الجناح الاستخباراتي - الّذي تمّ تصنيفه كأحد المسئولين الرّئيسيّين عن فشل التصدي لأحداث 7 أكتوبر الماضي – شهد ثورة بعد نحو 11 شهرًا من اندلاع الحرب على غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ342 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 34 شهيدًا و96 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفًا و118 شهيدًا، و95 ألفًا و125 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.