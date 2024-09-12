طاقم بولاريس دون ينفذ أول مهمة سير فضائي تجاري

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نفذ طاقم مهمة "بولاريس دون" الفضائية التابعة لشركة سبيس إكس، اليوم الخميس، أول مهمة سير فضائي تجاري في تاريخ البشرية.

وأظهرت صور البث المباشر الملياردير، جاريد إيزاكمان ومهندسة سبيس إكس سارة جيليس، وهم يخرجان من الكبسولة "كرو دراجون" في زي رواد الفضاء على بعد نحو 740 كيلومترا من الأرض.

وجاء النشاط خارج المركبة بعد يومين من إقلاع إيزاكمان وجيليس وفردين آخرين بالطاقم من ميناء "كيب كانافيرال" الفضائي على الساحل الغربي لولاية فلوريدا.

وقام رواد الفضاء بتجربة بزات فضاء جديدة مصممة للاستخدام في المهمات المحتملة إلى القمر والمريخ.

وكان إيزاكمان وجيليس متصلان بالمركبة الفضائية طوال الوقت، وكان يتم توفير الهواء عبر خرطوم.

وجرى تنفيذ النشاط خارج المركبة بعد تأجيل لأسباب لم تكشف عنها سبيس إكس.

وقال رائد الفضاء الألماني السابق أولريش فالتر إن السير في الفضاء كان مناورة خطيرة، حيث إن رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية عادة ما يحتاجون لعدة أسابيع للتأقلم على النشاط خارج المركبة.

لكنه أوضح أن حقيقة أن أفراد الطاقم الأربعة ليسوا رواد فضاء محترفين يمثل "علامة على إحراز تقدم في السفر الفضائي".