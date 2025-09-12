حماس تعلن مشاركة خليل الحية في أداء صلاة الجنازة على ابنه الشهيد همام

قالت حركة حماس، إن رئيسها في قطاع غزة خليل الحية أدى صلاة الجنازة على ابنه الشهيد همام وشهداء محاولة الاغتيال الغادرة في الدوحة.

وأضافت حماس في بيان، أن مشاركة الحية جاءت بعد ترتيبات أمنية خاصة في دولة قطر.

وكان الحية على رأس المستهدفين بعملية الاغتيال التي نفذتها إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

وأمس الخميس، شُيّع في العاصمة القطرية الدوحة، شهداء الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الذي استهدف الوفد المفاوض لحركة حماس، وهم الشهيد جهاد لبد (أبو بلال)، الشهيد همام الحية (أبو يحيى) ابن الدكتور خليل الحية، والشهيد عبد الله عبد الواحد (أبو خليل)، والشهيد مؤمن حسونة (أبو عمر)، والشهيد أحمد عبد المالك (أبو مالك)، وإلى الشهيد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي من منتسبي الأمن الداخلي القطري.

وأُقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في جامع محمد بن عبد الوهاب، ودفن الشهداء في مقبرة مسيمير بالدوحة، بمشاركة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، والممثل الشخصي للأمير جاسم بن حمد آل ثاني، ووزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" خليفة بن حمد آل ثاني، وعدد من قيادات حركة حماس، وآلاف المشيعين من المواطنين والمقيمين في دولة قطر.