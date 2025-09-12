قال مسئولون في شركة المرافق في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، إن أعمال إصلاح شبكة الكهرباء في جنوب شرق المدينة قد يستمر حتى عام 2026، وذلك بعد إعادة التيار الكهربائي عقب انقطاع دام لأكثر من 60 ساعة جراء حريق متعمد على منشآت كهربائية.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الألمانية شهدت أطول فترة انقطاع للكهرباء خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إثر هجوم الحريق المتعمد الذي وقع فجر يوم الثلاثاء الماضي، حيث انقطع التيار عن نحو 50 ألف منزل وشركة، ولم تتم استعادة التيار الكهربائي بالكامل إلا بعد ظهر أمس الخميس.

وأوضح متحدث باسم شركة تشغيل شبكة الكهرباء "شترومنيتس" لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أنه تم التوصل إلى حل مؤقت، وأنه يجري العمل حاليًا على إعادة الخطوط المتضررة إلى الخدمة المنتظمة.

وأضاف المتحدث: "نعمل الآن خطوة بخطوة على كيفية إعادة الخطوط المتضررة إلى الخدمة"، واصفًا ذلك بالمهمة المعقدة. وأردف أن "الخطوط التي أعدنا تشغيلها تعمل بشكل مثالي".

وكان عمودان لنقل الجهد العالي قد اشتعلا في حي يوهانيستال في برلين فجر الثلاثاء الماضي، ما تسبب في إحداث أضرار جسيمة لخطوط كهرباء رئيسية.

وأعلنت السلطات في برلين أن متطرفين من اليسار هم من يقفون وراء الهجوم، مستندة إلى خطاب اعتراف نُشر على الإنترنت جاء فيه أن الهجوم استهدف "المجمّع الصناعي العسكري"، وأوضح الخطاب أن هذه المنطقة تضم معاهد أبحاث في مجالات تكنولوجيا المعلومات والروبوتات والتقنيات الحيوية والفضاء والذكاء الاصطناعي والأمن وصناعة السلاح.