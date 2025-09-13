12 شهيدا بنيران إسرائيلية في قطاع غزة منذ فجر السبت

أفادت مصادر طبية، اليوم السبت، باستشهاد 12 فلسطينيًّا، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت المصادر إن 6 شهداء نُقلوا إلى مستشفى الشفاء، وشهيد إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و4 شهداء إلى مستشفى العودة، وشهيد إلى مستشفى الأقصى.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجدهم قرب نقطة لتوزيع المساعدات بمنطقة وادي غزة وسط القطاع.

​وتواصل قوات الاحتلال، قصفها على شمال القطاع، ومدينة غزة تحديدا، وتفجير ونسف المنازل والابراج السكنية باستخدام "الروبوتات المفخخة، بهدف إجبار الأهالي على النزوح القسري وتهجير أكبر عدد منهم إلى وسط القطاع وجنوبه.

واستشهد أمس 70 مواطنا في قطاع غزة، ما رفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 64,756 شهيدا، و164,059 مصابا.