ضبط 408 قضايا مخدرات وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 408 قضايا مخدرات بإجمالي 439 متهمًا، وضبط 177 قطعة سلاح ناري بحوزة 159 متهمًا، وتنفيذ 48682 حكما قضائيا متنوعًا.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضمت 19 متهما ارتكبوا 30 حادثا متنوعا، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 22 متهمًا، وتم ضبط 18 من القائمين بأعمال البلطجة.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تمكن الأمن من ضبط 244 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 27759 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.