مقتل 41 مسلحا في مداهمتين منفصلتين للجيش الباكستاني في جنوب غرب البلاد

ذكر الجيش الباكستاني اليوم الجمعة، أن قوات الأمن داهمت مخبأين للمسلحين في جنوب غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل 41 مسلحا في اشتباكين منفصلين.

وأسفرت المداهمة الأولى عن مقتل 30 مسلحا في منطقة بانجغور بإقليم بلوشيستان، طبقا لبيان صادر عن الجيش. وأضاف البيان أن 11 مسلحا آخرين قتلوا في عملية ثانية في منطقة هارناي بإقليم بلوشيستان. وتم تنفيذ المداهمتين أمس الخميس ولم يقتل أي جندي.

وأعلن الجيش أن المسلحين القتلى كانوا مدعومين من الهند المجاورة، لكنه لم يقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء. وأضاف أن القتلى كانوا متورطين في العديد من الهجمات على قوات الأمن وفي عمليات سطو مسلح على البنوك.

وأفاد البيان أن "عمليات التطهير" جارية في المنطقتين للقضاء على أي مسلحين باقين. وأشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف، في بيانين منفصلين بقوات الأمن لنجاحها في العمليتين.