تعرضت شركة لتوزيع السجائر في إحدى المناطق الواقعة غرب مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، لسرقة مبلغ مالي كبير.

وأفادت التفاصيل أن الجهات الأمنية بمدينة كوم أمبو تلقت إخطارًا يفيد بتعرض شركة التوزيع الواقعة غرب المدينة لسرقة مبلغ مالي كبير.

وانتقل رجال البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وبعد الفحص والتحري تبين أن الشركة تعرضت لسرقة مبلغ مالي يقدر بنحو أكثر من نصف مليون جنيه، ولم يتم حصره حتى الآن.

وكشفت تحريات المباحث وأقوال شهود العيان أن هناك ثلاثة شباب، غرباء عن المنطقة، كانوا يتواجدون أمام الشركة، ويقف بجوارهم توكتوك، ما أثار الشكوك حولهم.

وتكثف مباحث مركز شرطة كوم أمبو جهودها لكشف ملابسات السرقة، وحصر المبالغ المالية الكاملة التي تم الاستيلاء عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري استكمال التحريات لتحويلها للنيابة العامة لتباشر التحقيقات حيالها.





