روبيو يلتقي رئيس وزراء قطر قبل زيارته لإسرائيل

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برئيس وزراء قطر، اليوم الجمعة، قبل زيارته لإسرائيل مطلع هذا الأسبوع، في خطوة تظهر محاولة إدارة ترامب تحقيق توازن في العلاقات بين حليفين رئيسيين في الشرق الأوسط بعد أيام من استهداف إسرائيل لقادة حماس في غارة جوية على الدوحة.

ورغم التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من المقرر أن يصل روبيو إلى إسرائيل بعد غد الأحد في زيارة تستمر يومين.

وتأتي الزيارة كإظهار للدعم لإسرائيل التي باتت أكثر عزلة، قبل أن تجري الأمم المتحدة نقاشا من المرجح أن يكون محتدما حول إنشاء دولة فلسطينية، وهو ما يعارضه نتنياهو.

ومن المتوقع أيضا أن يزور روبيو موقعا أثريا مثيرا للجدل في القدس الشرقية، التي يطالب بها الفلسطينيون باعتبارها عاصمة الدولة التي يأملون في أن تصبح مستقلة في نهاية المطاف.

وفي اليوم ذاته الذي تم فيه الإعلان عن زيارته لإسرائيل، شارك وزير الخارجية الأمريكي في اجتماع بالبيت الأبيض ضم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ورئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الأمريكي بشأن المحادثات، لكن السفارة القطرية في واشنطن نشرت صورة تجمع المسئولين الثلاثة.