تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، استمرار التحسّن النسبي في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس معتدل حار رطب نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة بما يزيد الإحساس بالحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات.

وسجّلت درجات الحرارة في عروس البحر المتوسط العظمى 31 درجة مئوية، والمحسوسة 34، بينما بلغت الصغرى 22 درجة. ويتراوح ارتفاع موج البحر المتوسط بين متر و1.5 متر، ويُوصف بالخفيف إلى المعتدل.

كما تهب رياح شمالية غربية نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 26 كيلومترًا في الساعة، فيما تراوحت نسب الرطوبة بين 90% للعظمى و55% للصغرى، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت الهيئة في بيانها الرسمي، اليوم، أن الأحوال الجوية تشهد حالة من الاستقرار على مختلف الأنحاء، حيث تسجّل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، مع نشاط الرياح على أغلب المناطق، ما يساهم في تلطيف الأجواء.