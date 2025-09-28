أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب وكأس العالم تحت 17 سنة عن انطلاق مبيعات التذاكر للبطولتين هذا الأسبوع.

وستتوفر تذاكر كأس العرب بدءاً من 30 سبتمبر، فيما ستُطرح تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة للبيع حصرياً لحاملي بطاقة فيزا بدءاً من 2 أكتوبر، وسيتم بيع التذاكر رقمياً وتشمل خيارات أماكن للمشجعين من ذوي الإعاقة.

وتنطلق سلسلة الأحداث الكروية العالمية في قطر هذا العام بدءاً ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، تليها بطولة كأس العرب التي تقام في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

كما تستعد فطر لاستضافة النسخة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية والتي ستقام في 10 و13 و17 ديسمبر.

ويستضيف استاد البيت مباراة الافتتاح في 1 ديسمبر، في اللقاء الذي يجمع المنتخب القطري، ممثل الدولة المضيفة، مع المنتخب الفائز من مباراة فلسطين وليبيا.

أما المباراة النهائية، فستقام في 18 ديسمبر، في استاد لوسيل الأيقوني، وتضم قائمة الاستادات التي تشهد مباريات البطولة الإقليمية، أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، إضافة إلى استاد 974.

ويشارك في كأس العرب، 16 منتخباً يتنافسون للتتويج بلقب البطولة. وقد تأهلت تلقائياً تسعة من المنتخبات الأعلى تصنيفاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يتنافس 14 منتخباً على الأماكن السبعة المتبقية في سلسلة من التصفيات، التي ستقام قبل انطلاق البطولة يومي 25 و26 نوفمبر في قطر.

وتستضيف دولة قطر البطولة للمرة الثانية وذلك بعد استضافتها من قبل في عام 2021، وكانت المرة الأولى التي تقام فيها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وإلى جانب استضافة نسخة هذا العام، تستضيف قطر النسختين المقبلتين من البطولة في عامي 2029 و2033.

فيما تتوفر تذاكر بطولة كأس العالم تحت 17 سنة بفئات يومية مختلفة بأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً، حيث يمكن للمشجعين حضور أكثر من مباراة في اليوم، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية في منطقة المشجعين المحيطة بالملاعب، في أجواء احتفالية ومهرجان كروي نابض الحياة.

ويشهد استاد خليفة الدولي المباراة النهائية يوم 27 نوفمبر، وتتوفر التذاكر في فئتين، بأسعار تبدأ من 15 ريالاً قطرياً، وتشمل أيضاً خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.

وتعتبر كأس العالم تحت 17 سنة الأولى من خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر، كما تعد أول نسخة في بطولة كأس العالم تشهد مشاركة 48 منتخباً.