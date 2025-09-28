إسرائيل تتكبد خسائر بقرابة مليار دولار جراء إلغاء صفقات سلاح

ذكرت مصادر اقتصادية عبرية، يوم الأحد، أن الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تعرضت لضربة اقتصادية هي الأعنف منذ سنوات طويلة، بعد إلغاء عدّة دول صفقات السلاح احتجاجًا على استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة.

وقالت صحيفة «كلكليست» العبرية، وفق ترجمة وكالة «صفا»، إن خسائر تجميد إسبانيا لصفقات السلاح مع الكيان وحدها وصلت إلى 700 مليون يورو خلال الأشهر الأخيرة.

وتعتبر أوروبا أكبر مستورد للسلاح من الكيان بنسبة وصلت إلى 54% من مجمل الصادرات العسكرية الإسرائيلية في العام الماضي بقيمة وصلت إلى 14.8 مليار يورو.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الصناعات العسكرية الإسرائيلية قوله إن الأزمة الحالية هي الأخطر منذ سنوات طويلة، وأن السوق الأوروبية هي الأكثر استيرادًا للمنظومات العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي ففي حال انضمام دول أوروبية أخرى لحملة المقاطعة فستتراجع المبيعات بشكل كارثي، على حد وصفه.

وأضاف أنه لا يمكن للصناعات العسكرية الاعتماد فقط على السوق الإسرائيلي في شراء الوسائل والمنظومات العسكرية.

وأعرب عن أمله بتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف الحرب وإنهاء حالة التدهور غير المسبوق في العلاقات الإسرائيلية مع الدول الأوروبية.