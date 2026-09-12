مقتل 3 من أفراد قوات الأمن الإيرانية في اشتباكات مع مسلحين

قُتل ثلاثة من أفراد قوات الأمن الإيرانية في اشتباكات مع مسلحين السبت، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، وذلك في محافظة سيستان بلوشستان التي تشهد تكرارا أعمال عنف تشمل جماعات مسلحة ومهرّبين.

وأفاد التلفزيون الرسمي بداية بأن أربعة من المسلحين قُتلوا أيضا خلال العملية التي استهدفت "إرهابيين"، وفق وصفه.

إلا أنه نقل في وقت لاحق عن الحرس الثوري قوله في بيان إن خمسة مسلحين قتلوا خلال العملية المشتركة التي نفذها مع جهاز الاستخبارات والشرطة، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف البيان أن المسلحين الذين لم يحدد ما إذا كانوا ينتمون إلى أي تنظيم، كانوا يخططون لتنفيذ "عملية إرهابية" في مدينة سَراوان.

وتابع أن القوات صادرت "أسلحة وذخائر ومتفجرات" خلال العملية.

وتعد محافظة سيستان-بلوشستان التي تقع على الحدود مع باكستان وأفغانستان، إحدى أفقر مناطق إيران.

وكان أحد قادة قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري قُتل الثلاثاء في هجوم وقع في المحافظة ذاتها.