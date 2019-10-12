إسبانيا وإيطاليا يسعيان لضمان التأهل في مواجهة النرويج واليونان

أيرلندا تلتقي جورجيا.. والدنمارك تستضيف سويسرا.. وفنلندا في مواجهة البوسنة والهرسك..

تتواصل اليوم منافسات التفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، بثمان مواجهات قوية، أبرزها مباراة المنتخب الإسباني أمام مضيفه النرويجي في التاسعة إلا الربع مساءً، على ملعب وليفال ستاديوم، كما تستضيف إيطاليا منتخب اليونان، في التوقيت ذاته، على ملعب الألمبيكو.

فيما يستضيف منتخب جورجيا، نظيره الأيرلندي، في الثالثة عصرًا، على ملعب بوريس بايشادزي دينامو أرينا، وتحل سويسرا ضيفًا على الدنمارك في السادسة مساءً على ملعب باركن ستاديون، وتلتقي فنلندا مع مضيفتها البوسنة والهرسك في التوقيت ذاته على ملعب بيلينو بولي، فيما تواجه جزر فارو رومانيا على ملعب تورسفولور، وليشتنشتاين مع أرمينيا في التاسعة إلا الربع على ملعب رينبارك، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة مالطا والسويد على ملعب ناشيونال ستاديوم.

ففي أهم مباريات اليوم، يحل المنتخب الإسباني، متصدر المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة، ضيفًا ثقيلًا على نظيره النرويجي، صاحب المركز الرابع بريد 9 نقاط، بحثًا على بطاقة التأهل للبطولة.

وحقق المنتخب الإسباني الفوز بفضل هدفين سجلهما رودريجو مورينو وسيرخيو راموس، عندما استضاف نظيره النرويجي على استاد "ميستايا" في فالنسيا خلال مارس الماضي.

وتعتبر مباراة اليوم هي الاختبار الأصعب الذي يخوضه روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، والذي لا يتمتع بخبرة تدريب الفرق الكبيرة، فيما يتمتع العديد من لاعبيه بالخبرة الكبيرة والمسيرة الكروية الحافلة بالإنجازات والأرقام ومنهم راموس الذي سيحطم الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية التي يخوضها أي لاعب مع المنتخب الإسباني إذا خاض مباراة اليوم.

وعادل راموس الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم حارس المرمى العملاق إيكر كاسياس وهو 167 مباراة دولية وذلك خلال المباراة التي حقق فيها الفريق الفوز على جزر فارو 4-0 في مدينة خيخون الإسبانية الشهر الماضي.

والآن، يستطيع راموس قائد ومدافع ريال مدريد الانفراد بالرقم القياسي إذا شارك في مباراة اليوم، وإذا قاد راموس الفريق للفوز غدا وفشل المنتخب الروماني في الفوز على جزر فارو، سيحجز المنتخب الإسباني مقعده في النهائيات مبكرا، حيث يتصدر المجموعة بفارق سبع نقاط أمام نظيره السويدي صاحب المركز الثاني ليكون أكبر فارق بين المتصدر وصاحب المركز الثاني في أي من المجموعات العشر بالتصفيات على الرغم من التغيير الذي طرأ على الإدارة الفنية بالفريق.

وسبق للمنتخب الإسباني الفوز بلقب البطولة الأوروبية ثلاث مرات في 1964 و2008 و2012 .

ولحساب المجموعة ذاتها يستضيف منتخب مالطا، صاحب المركز الخامس برصيد 3 نقاط، نظيره السويدي، صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة، فيما تستضيف جزر فارو، متذيل الترتيب، نظيره الروماني، صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

وفي المجموعة العاشرة، يدخل المنتخب الإيطالي متصدر المجموعة برصيد 18 نقطة، مواجهة اليوم أمام ضيفه اليوناني، صاحب المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بحثًا عن فوز يحسم به التأهل للبطولة.

وقرر روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، استدعاء جيوفاني دي لورينزو، مدافع نابولي، لكنه فقد جهود لورينزو بيليجريني وستيفانو سينسي وأليساندرو فلورينزي بسبب الإصابة.

ولحساب نفس المجموعة يحل المنتخب الفنلندي، صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ضيفًا على منتخب البوسنة والهرسك، صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط، فيما يلتقي ليشتنشتاين، صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، مع منتخب أرمينيا، صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة يحل المنتخب الأيرلندي، متصدر الترتيب برصيد 11 نقطة، ضيفًا على نظيره منتخب جورجيا، صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويسعى المنتخب الأيرلندي إلى تحقيق نتيجة إيجابية؛ أملًا في الحفاظ على الصدارة، لضمان فرصه في التأهل مباشرة إلى يورو 2020.

ولحساب المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخب الدنماركي، صاحب المركز الثاني برصيد تسع نقاط، مع نظيره السويسري صاحب المركز الثالث برصيد 8 نقاط.