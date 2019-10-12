مسؤول كردي: تهديدات أمريكا بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا لن توقف الحرب

قال مسؤول العلاقات العامة في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ريدور خليل إن تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا لن توقف العمليات العسكرية ضد الشمال السوري.

وأضاف خليل في مؤتمر صحفي عقد في مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي اليوم السبت: "المواقف السياسية والمستنكرة للغزو التركي على شعبنا المسالم، ومشاريع فرض العقوبات الاقتصادية على تركيا لن توقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين، ربما سيكون لها تأثير على المدى البعيد لكنها غير مجدية على المدى العاجل والقريب، ما ينفعنا الآن هو قرار وقف هذا الاعتداء الوحشي".

وتابع المسؤول الكردي قائلًا: "لقد قمنا بكل الالتزامات والتفاهمات والعهود، والاتفاقيات الموقعة دون تردد أو خلل فيها، حلفائنا ضمنوا لنا الحماية بعد أن دمرنا الخنادق والتحصينات وأزلنا ما وصفوها بـ "مخاوف" تركيا المزعومة، لكن حلفاءنا وفجأة ومن دون سابق إنذار، تخلوا عنا بقرارات ظالمة من خلال سحب قواتهم من الحدود التركية، لقد كانت هذه الخطوة خيبة أمل كبيرة وبمثابة طعنة من الخلف".

وقدر مسؤول العلاقات العامة مواقف بعض الدول والحكومات، قائلًا: "نقدر عاليًا المشاعر الصادقة ومواقف الدعم السياسي والمعنوي الذي أبداه الأصدقاء سواء من الدول والحكومات أو من الشخصيات".

واستطرد المسؤول الكردي قائلًا: "إن الغزو التركي لم يعد يهدد بانتعاش داعش بل أنعشتها ونشطت خلاياها في القامشلي والحسكة وكل المناطق الأخرى، مازلنا إلى الآن نتعاون مع التحالف لمحاربة داعش، إننا الآن نحارب على جبهتين، جبهة الغزو التركي وجبهة داعش".

ودعا خليل حلفاء قسد باغلاق المجال الجوي فوق شمال سوريا، قائلا:"ندعوا حلفاءنا للقيام بواجباتهم والعودة لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوفاء والإلتزام بما وعدوا به، لا نريد منهم أن يقوموا بإرسال جنودهم لجبهات القتال ليخاطروا بحياتهم، كل ما نريده أن يقوموا بإغلاق المجال الجوي أمام الطيران التركي وهذا امر يستطيعون فعله بكل سهولة".

وأكد مسؤول العلاقات العامة أن " العدوان التركي يقوم بارتكاب المجازر بحق المدنيين ليؤثر على معنويات مقاتلينا وهذه المجازر لا يرتكبها بحق أهلنا في شمال وشرق سوريا فحسب، بل يقوم بقتل المدنيين في المدن الحدودية داخل تركيا ويوجه التهمة لنا، إنه فعل إجرامي خارج عن المنطق وكلنا يعلم بأن المدنيين على طرفي الحدود من كرد وعرب وسريان تربطهم علاقات القربى وعلاقات الدم، فكيف يعقل أن يقتلوا أهلهم وأقاربهم ".

وختم خليل حديثه قائلًا إنه منذ بدأ عملية الغزو التركي في التاسع من أكتوبر حتى الساعة لم يتوقف قصف الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة على غالبية المدن والقرى في شمال وشرق سوريا، حيث تسبب الغزو بنزوح أكثر من ١٠٠ ألف مدني كحصيلة أولية يعيشون في حالة كارثية يرثى لها ويفترشون العراء دون مساعدات دولية، مشيرًا إلى أن هناك إلى الآن أكثر من ٢٠٠ ضحية مدنية بين قتيل وجريح بينهم أطفال ونساء وعجزة.