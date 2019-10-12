 قوات أفغانية تستعيد السيطرة على منطقة كانت خاضعة لطالبان شمالي البلاد - بوابة الشروق
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قوات أفغانية تستعيد السيطرة على منطقة كانت خاضعة لطالبان شمالي البلاد

كابول - د ب أ
نشر فى : السبت 12 أكتوبر 2019 - 11:07 ص | آخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 11:07 ص

ذكر مسؤولون في أفغانستان، اليوم السبت، أن قوات الأمن تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة بإقليم قندوز شمالي البلاد.

وكان مسلحو طالبان احتلوا منطقة "داشت إي آرشي" قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

واستعادت قوات أفغانية خاصة (كوماندوز) السيطرة على المنطقة بعد ظهر أمس الجمعة، بحسب ما ذكره شاه خان شيرزاد، وهو عضو برلماني يمثل الإقليم.

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية استعادة السيطرة على المنطقة.

وقال شيرزاد إن 4 جنود، على الأقل، أصيبوا في العملية. وأضاف أن قوات أمريكية قدمت العون للقوات الأفغانية في العملية.

ومن بين الأقاليم الشمالية في أفغانستان، تحافظ طالبان على وجود قوي لها في قندوز منذ سنوات.

وكان مسلحو الجماعة سيطروا على مدينة قندوز، عاصمة الإقليم، لمدة أسبوعين في عام 2015 .

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