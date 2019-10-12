لوثار ماتيوس يطالب بايرن ميونخ بتمديد عقد مولر

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طالب النجم السابق لوثار ماتيوس، الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب الألماني لكرة القدم، نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) بتمديد عقد اللاعب توماس مولر.

وفقد مولر /30 عاما/ مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن، الأكثر تتويجا بلقب البوندسليجا، بعد تعاقد النادي مع فيليبي كوتينيو من برشلونة الإسباني.

وقال مولر مؤخرا إنه يفترض به الآن التفكير بشأن مستقبله مع النادي.

لكن ماتيوس، النجم والقائد السابق لكل من بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، قال في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" اليوم السبت إن بايرن ميونخ يفترض ألا يسمح برحيل مولر وإنما يجب أن يجدد العقد معه.

وأضاف ماتيوس "مولر يشكل قيمة هائلة لبايرن كرمز لهوية الفريق، وكذلك من ناحية الأداء. والسماح له بالرحيل سيشكل خسارة لكلا الطرفين."

وأشار ماتيوس إلى أن التعاقد مع كوتينيو كصانع ألعاب، شكل "واحدة من أكثر الصفقات المؤسفة" من وجهة نظر مولر.

وكان بايرن ميونخ قد تحرك لضم كوتينيو، بعد إصابة ليروي ساني، الذي كان يسعى بايرن لضمه من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار ماتيوس إلى أن مولر ربما كان سيحظى بفرصة أكبر في المشاركة في حالة إتمام التعاقد مع ساني.