مسلحو طالبان يشنون هجوما كبيرا على ضواحي عاصمة إقليم هلمند

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن مسلحي طالبان قاموا بشن هجوم كبير على ضواحي عاصمة إقليم هلمند الواقع بجنوب أفغانستان.

ومنذ بدء الهجوم الجمعة الماضي، تمكن المسلحون من السيطرة على المنطقة الشرطية الرابعة، الواقعة على بعد 16 كيلومترا من وسط عاصمة الإقليم لاشكار جاه.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عمر زواك والعضو بمجلس الإقليم حياة الله مايار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن اشتباكات عنيفة تدور في مناطق أخرى بضواحي لاشكار جاه.

وتأتي هذه الاشتباكات في الوقت الذي لم تحرز فيه فرق التفاوض من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان أي تقدم منذ بدء مباحثات السلام في منتصف سبتمبر في قطر.

وقال المسؤولون إن عدد كبير من الأسر، بينهم بعض من شيوخ القبائل الموالين للحكومة ورجال الشرطة، فروا من منازلهم وتركوا متعلقاتهم للهروب من الاشتباكات.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، فقد انقطع التيار الكهربائي في المدينة.

وأضاف مسؤولون أن رجال الشرطة في بعض نقاط التفتيش في ضواحي المدينة تركوا مواقعهم بدون مقاومة في إطار "التراجع التكتيكي".

مع ذلك، لم تعلق حركة طالبان على الاشتباكات أو استفسارات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) حول الوضع.

من ناحية أخرى، قال مسؤولون إن حركة طالبان هاجمت منطقتي ناد العلى ونهر السيراج في إقليم هلمند.