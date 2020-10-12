نتنياهو ومحمد بن زايد يتفقان على عقد لقاء قريبا

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بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيا، تعزيز العلاقات بين الجانبين.

ووفقا لما ذكرته صفحة نتنياهو على موقع تويتر اليوم الاثنين فقد اتفق الجانبان على عقد لقاء قريبا، كما دعا كل منهما الآخر لزيارة بلاده.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تتطلع لاستقبال وفد إماراتي سيقوم بزيارة لإسرائيل قريبا، ردا على الزيارة التي قام بها وفد إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن-شباط إلى الإمارات.

كما بحث نتنياهو وبن زايد تعزيز الجهود لمكافحة جائحة كورونا.

من جهته، كتب بن زايد على حسابه على موقع تويتر: "تلقيت اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.. تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".

وقد وقعت الإمارات وإسرائيل الشهر الماضي على اتفاق برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بينهما.