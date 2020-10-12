المعارضة تتقدم في ليتوانيا بعد الجولة الأولى من التصويت

يتقدم حزب اتحاد الوطن - الديمقراطيون المسيحيون الليتوانيون المعارض بنسبة 7ر23 بالمئة من الأصوات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات البرلمانية في ليتوانيا.

وبعد فرز 97 بالمئة من الأصوات، حصل ائتلاف اتحاد المزارعين والخضر برئاسة رئيس الوزراء سوليوس سكفيرنيليس على 1ر18 بالمئة، بينما فشل الأعضاء الثلاثة الأصغر في تحالفه الحاكم في تجاوز عقبة الـ 5 بالمئة، مما يعني أنه قد يكافح للتمسك بالسلطة.

وفي الوقت ذاته، حصل حزب العمال الشعبوي على 9ر9 بالمئة من الأصوات وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 5ر9 بالمئة. ومن المتوقع صدور النتائج النهائية في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وسيجري الآن اختيار سبعين مقعدا في برلمان البلاد على أساس التصويت النسبي. وسيتم اتخاذ قرار بشأن 71 آخرين بعد أسبوعين خلال الجولة الثانية من التصويت.

ويتوقع الخبراء حدوث مشاورات ائتلافية صعبة بين الأحزاب الستة المتوقع دخولها البرلمان.

وطغت استجابة الحكومة على جائحة فيروس كورونا على التصويت، حيث بلغت نسبة المشاركة 2ر47 بالمئة في انخفاض ملحوظ عن الانتخابات الأخيرة قبل أربع سنوات.