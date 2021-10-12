غيوم وسقوط أمطار خفيفة ورياح في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، سقوط أمطار خفيفة وغيوم بالسماء صاحبتها رياح محملة بالتراب، وذلك بصورة متقطعة فيما لم تتأثر حركة عبور معدية مدينة بورفؤاد بتقلبات حالة الطقس أو حركة سير مرور السيارات كما استمر العمل بمينائي شرق وغرب بورسعيد بشكل منتظم.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد عقد اجتماع مؤخرا لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء بحضور رؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ للتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي ومتابعة كفاءة محطات الصرف لاستيعاب سقوط أمطار.

وشدد على رؤساء الأحياء بتكثيف العمل لمواجهة آثار الأمطار وعمل خطة في الأحياء لرفع كفاءة الشوارع وتطهير البالوعات ورفع المناسيب وتوفير أماكن لتصريف مياه الأمطار، والتأكد من كفاءة معدات الأحياء ومدينة بورفؤاد لاستخدامها في أعمال رفع وسحب المياه من الشوارع، كما تم تطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها وجاهزية سيارات كسح وشفط المياه والماكينات الناقلة للتعامل مع حالات سقوط أمطار غزيرة.