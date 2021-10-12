رابطة الأندية تعلن عودة الجماهير في الموسم الجديد من الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عودة الجماهير في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد دياب في كلمته خلال فعاليات إجراء قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، موسم 2021-2022، إن الموسم الجديد من الدوري سيشهد عودة الجماهير بعدد 1000 متفرج لكل ناد.

وأضاف: « مفيش كورة من غير جمهور وبنحلم بعودة الجمهور، بالقيادة السياسية والقوات المسحلة وكل هيئات الدولة دعمونا وشكر خاص لوزارة الداخلية لأننا توصلنا لاتفاق بتجارب عودة الجمهور في أول مباراة بالموسم الجديد وسيكون بعدد ألفين مشجع وبواقع ألف لكل ناد».

وتابع: «لأول مرة سنذيع مباريات الدوري المصري كاملا بتقنية الـHD وستتواجد 10 كاميرات في كل مباراة».

ويشارك 18 ناديا في بطولة الدوري بينهم الثلاثي الصاعد حديثا للمنافسة وهم: فاركو، الشرقية للدخان وفيوتشر اف سي (كوكاكولا سابقا).

وكان الزمالك قد حقق لقب الدوري في نسخته الأخيرة 2020/2021 متفوقا على الأهلي بفارق 4 نقاط.