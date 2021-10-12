أعلنت نقابة الصحفيين أن لجنة من الإدارة الطبية بعابدين ستستأنف منح اللقاح المضاد لفيروس كورونا للصحفيين وأسرهم على مدار ثلاثة أيام إضافية لإتاحة الخدمة لكل الراغبين، وهي الخميس القادم، ويومي الثلاثاء والأربعاء 19- 20 أكتوبر الجاري؛ بمقر نقابة الصحفيين من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية برئاسة أيمن عبدالمجيد قد نجحت في تلقيح 825 فردا بالجرعة الأولى من الزملاء وأسرهم، بعد اتفاق لجنة من وزارة الصحة لمنح الزملاء الصحفيين وأسرهم ممن قاموا بالتسجيل بموقع وزارة الصحة، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بمقر النقابة.

ووجه أيمن عبدالمجيد الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ولقطاع الطب الوقائي، والأطباء والأطقم المعاونة، لما يبذلونه من جهود عظيمة في مواجهة جائحة كورونا بالشقين العلاجي والوقائي.

يأتي ذلك في ظل اتخاذ لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الإجراءات الاحترازية والتنظيمية، لتقديم الخدمة للزملاء، وتيسير عمل اللجنة الطبية من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.