قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ عام 2014 وحتى الآن «تخطى تريليون جنيه» مشيرا إلى أن «التركة كانت كبيرة جدًا» وتطلبت عملا ليلبي طموحات المواطن والدولة المصرية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «صدى البلد» على هامش الجولة تفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لعدد من المستشفيات القاهرة والجيزة، أن هذه الزيارات الميدانية المتكررة تعكس حرص الدولة على متابعة المشروعات على أرض الواقع.

ولفت إلى تنفيذ ما يقرب من 1240 مشروعا صحيًا منذ عام 2014، مؤكدا أنه «لا توجد محافظة في مصر إلا وشهدت تطويرًا» سواء بإنشاءات جديدة أو رفع كفاءة وتدعيم القائم منها.

وأوضح أن الأمر لم تقتصر على البنية التحتية، مستشهدا بالمبادرات الرئاسية مثل «100 مليون صحة» ومبادرات الكشف عن الأورام وفيروس سي، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الطب الوقائي ومنظومة التطعيمات.

وأشار إلى أن الموازنات التي ضخت في وزارة الصحة خلال السنوات الماضية كانت «كبيرة جدًا»، بهدف تلبية احتياجات المواطن البسيط في الحصول على رعاية صحية لائقة وعمليات جراحية.

واستشهد بمستشفى بولاق الدكرور الجديد، مؤكدا أنه «واقع وليست حلما» سيدخل الخدمة الفعلية خلال 30 يومًا. قائلا: «ستجد مرضى يتلقون علاجًا كما يليق بالمواطن المصري في مكان محترم».