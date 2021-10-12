وزير الخارجية الأمريكي يتطلع لزيارة إسبانيا الصيف المقبل للمشاركة في قمة الناتو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تطلعه لزيارة إسبانيا الصيف المقبل للمشاركة في قمة الناتو 2022.

وأعرب بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، عن امتنان بلاده لشراكة الحكومة الإسبانية على مدى العقدين الماضيين في أفغانستان.

وقال: "في الآونة الأخيرة، يعد عملنا معًا لتوفير الأمان لأولئك الذين دعموا جهودنا الجماعية في أفغانستان شهادة على قوة علاقاتنا الثنائية والتزامنا كحلفاء في الناتو".

وأضاف: "إسبانيا حليف دائم في الناتو وصديق للولايات المتحدة وتنعكس العلاقة القوية بين بلدينا في تنامي التبادلات الاقتصادية والثقافية والتعليمية بين مواطنينا".

واختتم بلينكن بيانه، قائلا: "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة وشعبها، أبعث بأطيب التمنيات لشعب إسبانيا بمناسبة الاحتفال بعيدها الوطني".