 وزير الخارجية الأمريكي يتطلع لزيارة إسبانيا الصيف المقبل للمشاركة في قمة الناتو - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الأمريكي يتطلع لزيارة إسبانيا الصيف المقبل للمشاركة في قمة الناتو

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 9:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 9:54 ص

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تطلعه لزيارة إسبانيا الصيف المقبل للمشاركة في قمة الناتو 2022.

وأعرب بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، عن امتنان بلاده لشراكة الحكومة الإسبانية على مدى العقدين الماضيين في أفغانستان.

وقال: "في الآونة الأخيرة، يعد عملنا معًا لتوفير الأمان لأولئك الذين دعموا جهودنا الجماعية في أفغانستان شهادة على قوة علاقاتنا الثنائية والتزامنا كحلفاء في الناتو".

وأضاف: "إسبانيا حليف دائم في الناتو وصديق للولايات المتحدة وتنعكس العلاقة القوية بين بلدينا في تنامي التبادلات الاقتصادية والثقافية والتعليمية بين مواطنينا".

واختتم بلينكن بيانه، قائلا: "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة وشعبها، أبعث بأطيب التمنيات لشعب إسبانيا بمناسبة الاحتفال بعيدها الوطني".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك