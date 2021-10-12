كرم جبر: جلسات اليوم مع الوزراء هدفها تعريف الإعلاميين بسياسات واستراتيجيات الدولة

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر إن الجلسة الحوارية التي عُقدت اليوم الاثنين مع العديد من الوزراء هدفها تعريف الإعلاميين بكل السياسات والاستراتيجيات التي تحدث في الدولة المصرية.

وأشار جبر في مقابلة خاصة مقتضبة مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إلى أن الجلسات التي أُجريت اليوم كانت في القناطر الخيرية، وتمت مقابلة كل الوزراء المعنيين في جلسات مغلقة ومفتوحة.

وأضاف رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن "الزملاء الإعلاميين رأوا خلال الرحلة إلى القناطر الخيرية هذا النهر الرائع الذى ليس له مثيل، وفي ذات الوقت رأوا التعديات على هذا النهر، وكيف يكون لدينا نيل رائع ويكون هناك تعديات عليه بهذه الطريقة".