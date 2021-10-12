صندوق النقد الدولي يجدد ثقته الكاملة بمديرته العامة البلغارية كريستالينا غورغييفا

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تجديد "ثقته الكاملة" بمديرته العامة "كريستالينا غورغييفا"، في قرار يعني احتفاظها بمنصبها وذلك في خضم اتهامات تطالها إثر تحقيق أجري من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي خلص إلى أنها كانت من بين كبار المسئولين الذين ضغطوا على موظفين في البنك لتغيير بيانات لصالح الصين.

وقالت المؤسسة النقدية العالمية -في بيان نقلته شبكة (فرانس 24) الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء- إن مجلس إدارتها خلص إلى أن المعلومات التي ظهرت خلال التحقيق لم تثبت قيام الاقتصادية البلغارية بأي "دور غير مناسب".

وأكد البيان -أيضا- أنه بعد فحص جميع الأدلة المقدمة، يؤكد المجلس التنفيذي مجددا ثقته الكاملة في قيادة المديرة العامة وقدرتها على مواصلة أداء واجباتها على نحو فعال وانه واثق من "التزام" غورغييفا الحفاظ على أفضل معايير الحوكمة والنزاهة في صندوق النقد الدولي.

من جانبها، سارعت "غورغييفا" (68 عاما) إلى الترحيب بقرار المجلس التنفيذي، مجددة التأكيد على أن الاتهامات الموجهة إليها "لا أساس لها"، مشيرة إلى أن الثقة والنزاهة هما حجر الزاوية للمنظمات المتعددة الجنسيات التي خدمتها بإخلاص على مدى أكثر من 4 عقود.

وكان صندوق النقد قد أعلن -في بيانه- أن مجلسه التنفيذي اتخذ قرار إبقاء المديرة العامة في منصبها في ختام ثامن اجتماع له حول هذه المسألة، مؤكدا أن هذه الاجتماعات عقدت "في إطار التزام المجلس التنفيذي بإجراء مراجعة معمقة وموضوعية ودقيقة".

وأوضح أن المجلس التنفيذي خلص إلى أن المعلومات التي قدمت خلال مراجعته لم تثبت بشكل قاطع أن المديرة العامة قامت بدور غير مناسب في ما يتعلق بتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" عندما كانت مديرة عامة للبنك الدولي.