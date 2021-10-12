 حماية المستهلك: انطلاق القائمة البيضاء لمراكز صيانة السلع المعمرة يناير المقبل - بوابة الشروق
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حماية المستهلك: انطلاق القائمة البيضاء لمراكز صيانة السلع المعمرة يناير المقبل

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
إسلام جابر
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 2:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 2:09 م

• حسام الدين: توفير فرع ثابت للجهاز بجميع المحافظات يونيو 2022.. ونتلقى 170 ألف شكوى سنويا و5320 منها تخص السلع المعمرة

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة إنشاء قائمة بيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة للسلع المعمرة من جانب الشركات، تأتي بتمويل كامل من الشركات.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بجمعية رجال الأعمال، لمناقشة أزمة مراكز الصيانة غير المعتمدة للسلع المعمرة، أن المبادرة ستضمن خطة تدريبية لعدد كبير من العاملين في مجال صيانة السلع المعمرة، مؤكدا أن المبادرة ستنطلق مع بداية العام المقبل.

وأوضح أنه قبل 30 يونيو 2022، سيغطى جهاز حماية المستهلك جميع محافظات الجمهورية من خلال الفروع الثابتة، بخلاف تغطيته الحالية لمصر بالكامل من خلال المنظومة الهاتفية والإلكترونية، مشيرا إلى أن الجهاز لديه 170 ألف شكوى سنويا، 5820 شكوى منهم يخص السلع المعمرة، تم حل 94% منها.

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