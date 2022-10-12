نائبة رئيس الوزراء الصربي تنتقد غزو بوتين لأوكرانيا



صرحت نائبة رئيس الوزراء الصربي زورانا ميهايلوفيتش أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدفع العالم إلى دائرة الخطر من خلال هجومه على أوكرانيا ، في إشارة إلى أن الدولة البلقانية ربما تعيد النظر في مؤقفها المحايد حتى الآن بشأن النزاع.



وقالت في مقابلة مع تليفزيون برافا في بلجراد اليوم الأربعاء " روسيا تشن غزوا وليس حرب تحرير، وأن الرئيس الروسي يدفع العالم بأسره وكل طفل إلى حافة كارثة"، مضيفة" كدولة ، نحن في حاجة لنقرر ونحدد بوضوح موقفنا".



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا ، والتي يعتمد عليها للحصول على إمدادات الطاقة والدعم السياسي في نزاعات مع بعض الدول المجاورة، بينما يسعى أيضا للحصول على العضوية في الاتحاد الأوروبي .