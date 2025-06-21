تحديد موقف مبابي من مباراة سالزبورج في مونديال الأندية

كشف تقرير صحفي عن أن مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في مواجهة سالزبورج المقبلة بكأس العالم للأندية، باتت مستحيلة، في ظل استمرار تعافيه من الإصابة.

وذكرت إذاعة SER Deportivos أن فرص لحاق مبابي بالمباراة المقررة مساء الخميس المقبل، ضعيفة للغاية، ما يرجّح استبعاده من قائمة اللقاء، على أن يكون جاهزًا للعودة في دور الـ16 من البطولة.

وكان مبابي قد تعرض لعدوى والتهابات في المعدة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وغاب عن أولى مباريات الفريق أمام الهلال السعودي.

واستهل ريال مدريد مشواره في البطولة بالتعادل 1-1 أمام الهلال، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.