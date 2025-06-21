المؤبد لثلاثة أشخاص والمشدد 15 عاما لآخر لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لسائقين وشخص، والمشدد ١٥ عامًا لعامل خردة، وتغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وعدد من الذخائر دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.



وعقدت المحكمة برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٦٧٥٧ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم ٤٧٤٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، بأن المتهمين في يوم ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حال كون المتهم الثالث طفلاً جاوز من العمر خمسة عشر عاماً ولم يجاوز ثمانية عشر عاماً حازوا جواهر مخدرة (هيروين، اندازول كاربوكساميد، ميثامفيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين، حشيش)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأوضح أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين "۲ فرد خرطوش"، وحازوا ذخائر ١٥ طلقة" مما تستخدم في السلاحين الناريين موضوع الاتهامين السابقين دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه.